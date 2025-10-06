 Перейти к основному контенту
В Ростове заочно приговорили к пожизненному организатора покушения из СБУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному лишению свободы подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Савицкого за организацию покушения на российского чиновника.

Суд признал Савицкого организатором покушения на исполнявшего обязанности первого заместителя председателя правительства Херсонской области по финансам и экономике Виталия Булюка, передает корреспондент ТАСС.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2022 года Савицкий поручил сообщникам вести наблюдение за перемещениями чиновника для последующего подрыва. Теракт был совершен 12 декабря 2022 года в Скадовске в Херсонской области. Перед этим преступники заминировали служебный автомобиль Булюка Chevrolet Lacetti, закрепив под капотом мину МОН-50.

«Участники преступного сообщества при помощи мобильного телефона дистанционно привели в действие установленное ими ранее возле дома потерпевшего взрывное устройство, после чего произошел взрыв», — рассказали в суде.

При взрыве погиб водитель замглавы, чиновник получил осколочные ранения средней степени тяжести. Исполнителей теракта: украинцев Виталия Скакуна и Юрия Доманчука — задержали в тот же день.

Путин поручил обеспечить Херсонскую область бронированными скорыми
Политика
Владимир Сальдо и Владимир Путин во время встречи

В ходе следствия было установлено, что с октября по начало декабря 2022 года они «завладели из тайника устройством для дистанционного подрыва, взрывным устройством, огнестрельным оружием и патронами к нему», которые незаконно хранили в квартире одного из них. Заминировал автомобиль Булюка и дистанционно привел мину в действие Скакун.

В июле 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Скакуна к 24 годам колонии с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и выплатой штрафа 500 тыс. руб. Его сообщник Доманчук получил 23 года лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и также заплатит штраф в размере 500 тыс. руб.

