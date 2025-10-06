Помощник Кашпировского опроверг заявления о госпитализации
Помощник психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского опроверг сообщения о госпитализации артиста. Об этом он рассказал РБК.
«Это неправда», — заявил директор Сергей.
О госпитализации Кашпировского одним из первых сообщил РЕН ТВ. Телеканал утверждал, что телеведущий в связи с обострением тяжелого онкологического заболевания пройдет курс лучевой терапии. Baza сообщает, что Кашпировский пытался лечиться своими методами, но после резкого ухудшения состояния обратился к врачам.
В 1990-е годы психотерапевт Анатолий Кашпировский стал знаменит благодаря телепрограммам «Сеансы здоровья», где демонстрировал необычные методы лечения. Он заявлял, что с помощью гипноза может исцелять различные заболевания, «заряжал» воду через телеэкран и помогал пациентам переносить хирургические операции без анестезии. В 2016 году суд оправдал его по делу о незаконной народной медицине.
Осенью 2024 года Кашпировский возобновил деятельность. По данным телеграм-канала SHOT, он проводит в Москве платные групповые сеансы. Тогда же стало известно, что представитель психотерапевта потребовал $15 тыс. с доктора биологических наук Татьяны Черниговской за ее скептические высказывания о научности его методов.
Тогда же Российская академия наук (РАН) назвала методы Кашпировского фантастикой и лженаукой. «Однозначно, кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может», — говорилось в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели
Лекорню объявил новый состав правительства Франции
Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов