Общество⁠,
0

Помощник Кашпировского опроверг заявления о госпитализации

Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский (Фото: Замир Усманов / РИА Новости)

Помощник психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского опроверг сообщения о госпитализации артиста. Об этом он рассказал РБК.

«Это неправда», — заявил директор Сергей.

О госпитализации Кашпировского одним из первых сообщил РЕН ТВ. Телеканал утверждал, что телеведущий в связи с обострением тяжелого онкологического заболевания пройдет курс лучевой терапии. Baza сообщает, что Кашпировский пытался лечиться своими методами, но после резкого ухудшения состояния обратился к врачам.

Абызов обвинил следствие в приписывании ему «способностей Кашпировского»
Общество

В 1990-е годы психотерапевт Анатолий Кашпировский стал знаменит благодаря телепрограммам «Сеансы здоровья», где демонстрировал необычные методы лечения. Он заявлял, что с помощью гипноза может исцелять различные заболевания, «заряжал» воду через телеэкран и помогал пациентам переносить хирургические операции без анестезии. В 2016 году суд оправдал его по делу о незаконной народной медицине.

Осенью 2024 года Кашпировский возобновил деятельность. По данным телеграм-канала SHOT, он проводит в Москве платные групповые сеансы. Тогда же стало известно, что представитель психотерапевта потребовал $15 тыс. с доктора биологических наук Татьяны Черниговской за ее скептические высказывания о научности его методов.

Тогда же Российская академия наук (РАН) назвала методы Кашпировского фантастикой и лженаукой. «Однозначно, кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может», — говорилось в сообщении.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Яна Баширова Яна Баширова
Анатолий Кашпировский госпитализация онкологическое заболевание
