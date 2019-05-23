Абызов обвинил следствие в приписывании ему «способностей Кашпировского»

Следствие по делу экс-министра Михаила Абызова предписывает обвиняемому «экстрасенсорные способности» врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. Об этом, передает корреспондент РБК, сам Абызов заявил на заседании Басманного суда, где решается вопрос о продлении ареста.

«Считаю обвинения в создании ОПС абсолютно абсурдными. С некоторыми членами этого ОПС я много лет не контактировал или вообще с ними не знаком. Следствие предписывает мне какие-то экстрасенсорные способности Кашпировского, когда предполагает, что я мог координировать ОПС», — съязвил бывший министр.

Он отметил, что его полномочия даже в теории не позволяли совершить вменяемое преступление, а сделка, которая легла в основу дела, была законной. Компании, признанные следствием потерпевшими, не обращались в правоохранительные органы с претензиями по поводу сделки, подчеркнул Абызов.

Защита экс-министра неоднократно требовала прояснить, в чем заключается его причастность к преступлению и в чем заключается само преступление, однако не получила ответов, заключил Абызов и попросил перевести его под домашний арест.