В РАН назвали методы Кашпировского абсолютной фантастикой

Анатолий Кашпировский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Методы советского психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского — это лженаука и фантастика, заявили «РИА Новости» в Российской академии наук (РАН).

«Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — говорится в сообщении.

Кашпировский получил широкую известность в 1990-х годах благодаря своей телепередаче «Сеансы здоровья врача-психотерапевта». Он утверждал, что обладает навыками гипноза и таким образом может исцелять людей от многих болезней. В своих эфирах Кашпировский проводил сеансы, на которых заряжал воду через телевизор и гипнотизировал пациентов во время операций, так что им не нужна была анестезия. В 2016 году суд счел бывшего телеведущего невиновным по делу о незаконных занятиях народной медициной.

О возобновлении деятельности Кашпировского стало известно в сентябре 2024 года. Телеграм-канал SHOT узнал, что психотерапевт проводит платные массовые сеансы в Москве. 4 октября SHOT сообщил, что представитель Кашпировского потребовал $15 тыс. с доктора биологических наук Татьяны Черниговской из-за того, что она не признает работу гипнотизера научной.