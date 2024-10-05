В РАН назвали методы Кашпировского абсолютной фантастикой
Методы советского психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского — это лженаука и фантастика, заявили «РИА Новости» в Российской академии наук (РАН).
«Однозначно — кроме как к абсолютной лженауке, к этому нельзя относиться. Здесь двух мнений быть не может. Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — говорится в сообщении.
Кашпировский получил широкую известность в 1990-х годах благодаря своей телепередаче «Сеансы здоровья врача-психотерапевта». Он утверждал, что обладает навыками гипноза и таким образом может исцелять людей от многих болезней. В своих эфирах Кашпировский проводил сеансы, на которых заряжал воду через телевизор и гипнотизировал пациентов во время операций, так что им не нужна была анестезия. В 2016 году суд счел бывшего телеведущего невиновным по делу о незаконных занятиях народной медициной.
О возобновлении деятельности Кашпировского стало известно в сентябре 2024 года. Телеграм-канал SHOT узнал, что психотерапевт проводит платные массовые сеансы в Москве. 4 октября SHOT сообщил, что представитель Кашпировского потребовал $15 тыс. с доктора биологических наук Татьяны Черниговской из-за того, что она не признает работу гипнотизера научной.
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