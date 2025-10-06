Общественник Гриб призвал маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Фото: Андрей Любимов / РБК

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров должны получить маркировку, предупреждающую об опасностях для здоровья, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

Он предложил либо размещать маркировку на упаковке, либо обозначать такие товары с помощью ценников других цветов: красный — «крайне опасно, употреблять нежелательно, можно есть 1–2 раза в год», желтый — «употреблять нежелательно, не рекомендуется детям» и зеленый — безопасные и полезные продукты.

«На упаковке вредной еды надо писать, что она приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ. Написать, что этот продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям. Прямо крупными буквами написать, чтобы видели родители. Сейчас все самые яркие упаковки как раз у самых вредных продуктов», — добавил Гриб.

По его мнению, следует ужесточить правила продажи некоторых видов детских игрушек, способных вызывать аллергические реакции. Он отметил, что регулирование уже есть «в определенной степени», но необходимо предупреждать о рисках на упаковке и ценнике.

Весной прошлого года маркировать бакалейную продукцию предложил Минпромторг. Эксперимент включал в себя приправы, специи, соусы, уксус, сухарики, чипсы, семечки, попкорн и снеки. Сплошная маркировка товаров необходима для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Такая маркировка уже действует для ряда товаров — обязательно маркируются упакованная вода, меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция и другие. Производители неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.