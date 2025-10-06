 Перейти к основному контенту
В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Общественник Гриб призвал маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров должны получить маркировку, предупреждающую об опасностях для здоровья, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

Он предложил либо размещать маркировку на упаковке, либо обозначать такие товары с помощью ценников других цветов: красный — «крайне опасно, употреблять нежелательно, можно есть 1–2 раза в год», желтый — «употреблять нежелательно, не рекомендуется детям» и зеленый — безопасные и полезные продукты.

«На упаковке вредной еды надо писать, что она приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ. Написать, что этот продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям. Прямо крупными буквами написать, чтобы видели родители. Сейчас все самые яркие упаковки как раз у самых вредных продуктов», — добавил Гриб.

Ивлеева взыскала с поставщика картошки для своих чипсов ₽636 тыс.
Общество
Настя Ивлеева (Узенюк)

По его мнению, следует ужесточить правила продажи некоторых видов детских игрушек, способных вызывать аллергические реакции. Он отметил, что регулирование уже есть «в определенной степени», но необходимо предупреждать о рисках на упаковке и ценнике.

Весной прошлого года маркировать бакалейную продукцию предложил Минпромторг. Эксперимент включал в себя приправы, специи, соусы, уксус, сухарики, чипсы, семечки, попкорн и снеки. Сплошная маркировка товаров необходима для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Такая маркировка уже действует для ряда товаров — обязательно маркируются упакованная вода, меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция и другие. Производители неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.

