Ивлеева взыскала ₽636 тыс. с поставщика картошки для своих чипсов Easy Peasy

Ивлеева взыскала с поставщика картошки для своих чипсов ₽636 тыс.

Настя Ивлеева (Узенюк) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Компания ООО «Коленки пчелы», учредителем которой является блогер Настя Ивлеева (настоящая фамилия — Узенюк), отсудила 636 тыс. руб. у оренбургской предпринимательницы Людмилы Ботниковой следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы взыскал средства с предпринимательницы по договору поставок. Телеграм-канал Mash и издание «Оренбург медиа» пишут, что компанию Ивлеевой не устроило качество картофеля, закупленного у Ботниковой для производства чипсов. Ивлеева выпускает чипсы под брендом Easy Peasy (англ. easy peasy — проще простого). По информации Mash, на картофеле была гниль.

Почти 538 тыс. от общей суммы взыскания являлись задолженностью. Еще 83,2 тыс. руб. ООО «Коленки пчелы» отсудило в качестве пени. Еще 15,4 тыс. компания получила на погашение расходов по оплате госпошлины.

Ботникова просила суд рассмотреть иск по общим правилам, но в удовлетворении ходатайства ей отказали. Решение по иску суд принял 3 июня. Оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение 15 дней.

РБК обратился за комментарием к представителю Анастасия Ивлеевой, направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.