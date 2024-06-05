Ивлеева взыскала с поставщика картошки для своих чипсов ₽636 тыс.
Компания ООО «Коленки пчелы», учредителем которой является блогер Настя Ивлеева (настоящая фамилия — Узенюк), отсудила 636 тыс. руб. у оренбургской предпринимательницы Людмилы Ботниковой следует из картотеки арбитражных дел.
Арбитражный суд Москвы взыскал средства с предпринимательницы по договору поставок. Телеграм-канал Mash и издание «Оренбург медиа» пишут, что компанию Ивлеевой не устроило качество картофеля, закупленного у Ботниковой для производства чипсов. Ивлеева выпускает чипсы под брендом Easy Peasy (англ. easy peasy — проще простого). По информации Mash, на картофеле была гниль.
Почти 538 тыс. от общей суммы взыскания являлись задолженностью. Еще 83,2 тыс. руб. ООО «Коленки пчелы» отсудило в качестве пени. Еще 15,4 тыс. компания получила на погашение расходов по оплате госпошлины.
Ботникова просила суд рассмотреть иск по общим правилам, но в удовлетворении ходатайства ей отказали. Решение по иску суд принял 3 июня. Оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции в течение 15 дней.
РБК обратился за комментарием к представителю Анастасия Ивлеевой, направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.
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