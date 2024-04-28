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Минпромторг предложил эксперимент по маркировке чипсов и соусов

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции

В России планируется провести эксперимент по маркировке бакалейной продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года планируется проведение в России добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции», — говорится в сообщении.

В перечень таких продуктов предложили внести приправы, специи, соусы, уксус, сухарики (за исключением панировочных), чипсы, семечки, попкорн, снеки.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Российские власти планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, цель которой — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта.

Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров — упакованной воды, меховых изделий, лекарств, обуви, табачной продукции и других. Производители неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.

В 2024 году начались эксперименты по маркировке косметики и бытовой химии, учебников, планируется эксперимент по маркировке новых медицинских изделий, в их числе презервативов.

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Теги
Минпромторг маркировка эксперимент чипсы соус бакалея
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