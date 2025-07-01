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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский и Совет Европы создали спецтрибунал по конфликту на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Зеленского, трибунал позволит Киеву «добиться справедливости». Россия отказывалась признавать легитимность какого-либо трибунала по Украине по инициативе ЕС, из Совета Европы она вышла три года назад
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Киев и Совет Европы подписали соглашение о создании «Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», сообщил президент страны Владимир Зеленский в телеграм-канале.

«Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальный шанс добиться справедливости за преступление агрессии. Мы должны ясно показать: агрессия ведет к наказанию. И мы должны сделать это вместе, всей Европой», — подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что соглашение о создании трибунала должен быть ратифицировано, и сказал, что «только что подписал» соответствующие документы. Документ должна одобрить Верховная рада, украинский президент попросил депутатов рассмотреть этот вопрос «безотлагательно».

К управлению трибуналом смогут присоединиться как члены Совета Европы, так и не входящие в него страны.

Запрос на создание трибунала от Украины поступил 13 мая, на следующий день главы МИД стран Совета Европы одобрили эту идею. При этом обсуждение создания какого-либо трибунала из-за конфликта длилось с 2022-го. В том же году Россия вышла из Совета Европы.

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В Совете ЕС отметили, что создание трибунала позволило «восполнить пробел», связанный с невозможностью Международного уголовного суда (МУС) расследовать события на Украине из-за ограничений юрисдикции (Россия ее не признает). Тем не менее, этот суд выдал ордеры на арест президента Владимира Путина, экс-министра обороны Сергея Шойгу и некоторых других высокопоставленных россиян. Москва называла эти решения юридически ничтожными.

В феврале, комментируя позицию стран Совета Европы, желающих создать трибунал для России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил ее как однобокую и неконструктивную. По его словам, международные структуры и их экспертов в данной ситуации Россия не может «как-то воспринимать, считать экспертами» и «соответствующим образом» к ним относится.

В 2022-м Песков подчеркивал, что Россия не будет считать легитимным создание по инициативе Евросоюза специального трибунала, который будет заниматься расследованием действий России на Украине.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский Совет Европы Украина трибунал
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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