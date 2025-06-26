МИД предостерег от присоединения к спецтрибуналу Совета Европы и Украины
Москва будет рассматривать присоединение третьих стран к юридически «ничтожному» трибуналу Совета Европы (CE) и Украины как враждебный демарш. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Работа и решения этого органа для нас будут ничтожны. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш», — подчеркнула Захарова.
Участие в трибунале отражает стремление не к урегулированию, а к «усугублению нынешнего кризиса вокруг Украины», добавила представитель МИДа.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала для расследования преступлений против Украины.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выразила надежду на то, что США присоединятся к «спецтрибуналу».
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