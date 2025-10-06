Осужденные за теракт на Урале планировали создать вооруженный отряд

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Осужденные по делу о поджоге здания администрации города Бакал в Челябинской области Роман Насрыев и Алексей Нуриев планировали совершить новые атаки, следует из материалов дела, пишет «РИА Новости».

По данным следствия, фигуранты обсуждали в переписке создание отряда численностью 100–200 человек для ведения «информационной войны» и «борьбы в подполье». Они намеревались принуждать людей присоединяться к их деятельности «под угрозой расстрела», интересовались партизанской деятельностью и оружием, планировали новые «удары», утверждает госагентство.

Поджог здания администрации произошел три года назад, в ночь на 11 октября 2022 года. По данным ФСБ, мужчины разбили окно в здании администрации, где расположен военно-учетный стол, и забросили внутрь «коктейль Молотова». Возгорание потушил сторож.

Оба осужденных прежде служили в силовых структурах: Нуриев был командиром отделения пожарно-спасательной службы МЧС, Насрыев — сотрудником Росгвардии. Они также играли в рок-группе.

В апреле 2023 года суд признал их виновными по статье о теракте, совершенном группой лиц, и статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Помимо заключения сроком на 19 лет, их лишили специальных званий. Первые четыре года наказания они должны отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.