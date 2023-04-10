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Политика ,  
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Экс-сотрудникам МЧС и Росгвардии дали 19 лет за поджог военкомата

Экс-сотрудников МЧС и Росгвардии осудили на 19 лет по делу о поджоге администрации Бакала
Бывший сотрудник МЧС Алексей Нуриев и экс-сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Роман Насрыев получили по 19 лет по делу о теракте после поджога администрации Бакала Челябинской области, где расположен военно-учетный стол
Роман Насрыев и Алексей Нуриев (справа)
Роман Насрыев и Алексей Нуриев (справа) (Фото: Алексей Гаврелюк / ТАСС)

Центральный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего сотрудника МЧС Алексея Нуриева и экс-сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Романа Насрыева по делу о поджоге администрации города Бакала Челябинской области, где расположен военно-учетный стол. Об этом РБК сообщили в суде. Нуриев служил в местной части МЧС, а Насрыев был водителем в Росгвардии, оба играли в рок-группе Room32.

«По совокупности преступлений каждому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, а также лишение званий», — сказали в суде.

Оба признаны виновными по статьям о «совершении теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и о «прохождение обучения в целях совершения террористической деятельности» (ст. 205.3 УК).

Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, пишет портал 74.ru. На таком сроке заключения настаивал прокурор.

Адвокат Нуриева Владислав Шершиков назвал обвинение несоразмерным, но приговор комментировать не стал.

«Я не видел еще приговор, сегодня оглашали только резолютивную часть, а в полном виде приговор изготавливает суд в течение пяти дней. Получу приговор и посмотрю, почему суд пришел к таким выводам. А сейчас пока невозможно ничего сказать. Тогда и будем решать про обжалование. Я считаю, то, что им вменили, несоразмерно», — сказал РБК Шершиков.

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Ночью 11 октября прошлого года в окно городской администрации, где расположен военно-учетный стол, бросили камень, после чего через разбитое стекло кинули коктейли Молотова. В здании возник пожар, его быстро потушили. По подозрению в поджоге, который квалифицировали как теракт, были задержаны Нуриев и Насрыев, а затем арестованы. По версии ФСБ, оба «состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществ, в том числе проукраинской националистической направленности». Делом занималось следственное подразделение УФСБ по Челябинской области, материалы были направлены в Центральный окружной военный суд в январе.

26-летний Насрыев на суде отказался от данных им ранее показаний, в которых он заявлял, что «в целях оказания влияния на военкомат и администрацию Бакала совершил поджог здания». Это признание, по его словам, он подписал «под влиянием следователя и без адвоката». Обвиняемый на суде также утверждал, что «знал, что люди так выражают несогласие с военными действиями».

Шершиков, которого портал называет адвокатом обоих подсудимых, настаивал на несоразмерности наказания и просил переквалифицировать статью на совершение поджога. «Полметра линолеума сгорело. Сколько стоит линолеум? Половина квадратного метра — 19 лет. <...> Один участок — 0,10 м сожженного линолеума, другой — 0,3 м сожженного линолеума. Бабушка водой залила это все. <...> Несоразмерное наказание», — говорил он.

В конце января Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии Владислава Борисенко по делу о теракте за поджог военкомата в Нижневартовске. Это был первый приговор за поджог военкомата по ст. 205 УК.

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Теги
Елена Чернышова, Екатерина Костина Екатерина Костина
поджог теракт приговор Челябинская область
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