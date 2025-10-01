 Перейти к основному контенту
СК и ФСБ задержали подростков в 4 регионах России по статьям о терроризме

Несовершеннолетних задержали в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Башкирии. Большинству предъявлены обвинения — в частности, в публичных призывах к террористической деятельности и подготовке теракта
В Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Башкирии сотрудниками Следственного комитета и ФСБ задержаны несовершеннолетние по статьям о терроризме, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Большинству из них уже предъявлено обвинение, в частности по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей), по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

По данным СК, несовершеннолетние были вовлечены в преступную деятельность через приложения для обмена сообщениями.

Так, в августе этого года 14-летняя жительница Башкирии на своей личной странице переписывалась с другими пользователями «с целью пропаганды деятельности террористической организации», а также публиковала материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска.

Поддержанный Кадыровым чеченский подросток получил почти два года колонии
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В Оренбургской области 15-летний подросток участвовал «в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией». С 2024 по 2025 год он «инициативно» переписывался с пользователем мессенджера, «высказывая намерение за денежное вознаграждение повреждать и уничтожать имущество путем поджога, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины».

Несовершеннолетний администратор телеграм-канала из Брянска в июне прошлого года опубликовал видеозапись с «признаками пропаганды и оправдания деятельности запрещенной террористической организации».

В Челябинской области трое несовершеннолетних пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, инструкции они получили через мессенджер.

«По ходатайству органов следствия в отношении всех перечисленных фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества», — сообщила Петренко.

В сентябре суд в Архангельской области арестовал двоих подростков по обвинению в диверсии на железнодорожной станции Коноша-1 Северной железной дороги: они подожгли релейные шкафы и скрылись. Перед этим один из несовершеннолетних вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который пообещал за это денежное вознаграждение.

В этом же месяце четыре человека, включая несовершеннолетних студентов и школьника, получили сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима по делу о подготовке теракта в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. По версии следствия, 16-летний учащийся колледжа «Синергия» разработал план подрыва здания РУДН для «устрашения населения» и поделился им в закрытом чате ультраправого телеграм-канала. Его идею поддержали студент Российского технологического университета и 15-летний восьмиклассник.

МВД называло секретные чаты, закрытые каналы с вакансиями и ботов-вербовщиков в Telegram ключевыми инструментами вовлечения подростков в противоправную деятельность.

