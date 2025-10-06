 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

С бывшего вице-премьера Алтая взыскали ₽20 млн за несоответствие доходам

Роберт Пальталлер
Роберт Пальталлер (Фото: altai-republic.ru)

Прокуратура Республики Алтай добилась через суд взыскания с осужденного за взятку бывшего первого зампредседателя регионального правительства Роберта Пальталлера и его жены почти 21 млн руб. неподтвержденных расходов, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что иск был подан по результатам проверки «исполнения законодательства о противодействии коррупции».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что Пальталлер, занимая должность вице-премьера, приобрел имущество, общая стоимость которого превысила сумму его доходов и доходов членов семьи. В частности, семья чиновника приобрела 5 объектов недвижимости и 4 автомобиля премиальных марок.

Кроме того, у чиновника были обнаружены и изъяты более 3,8 млн руб. и ювелирные изделия на сумму более 800 тыс. руб.

В связи с превышением суммы расходов должностного лица над совокупным доходом членов его семьи прокуратура направила в Алтайский районный суд Алтайского края исковое заявление о взыскании с бывшего должностного лица и супруги «солидарно в пользу Российской Федерации суммы неподтвержденных расходов в денежном эквиваленте в размере 20,9 млн руб.».

ФСИН раскрыла детали смерти заподозренного в коррупции экс-мэра Вологды
Политика
Евгений Шулепов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего прокуратура внесла апелляцию.

«Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», — пояснили в пресс-службе.

С 2006 года Пальталлер занимал должность вице-премьера Республики Алтай, а с 2014 года — первого заместителя председателя правительства республики. Он курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. Пальталлер ушел в отставку в 2019 году, когда региональное правительство вместо Александра Бердникова возглавил Олег Хорохордин.

В августе 2020-го экс-чиновника задержали и в 2022-м приговорили к 14 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 80 млн руб. по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размере и превышении должностных полномочий, в том числе при строительстве системы оснежения курорта «Манжерок». Также суд обязал бывшего вице-премьера возместить государству причиненный ущерб в размере 136 млн руб., написал портал «Новости Горного Алтая».

Таким образом вместе с 20,9 млн руб., взысканных прокуратурой в 2025 году, Пальталлеру придется заплатить в общей сложности 217 млн руб. в пользу государства, отмечает издание.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Республика Алтай прокуратура коррупция уголовное дело превышение полномочий
Материалы по теме
СПбГУП в ответ на антикоррупционный иск вспомнил про работу Бастрыкина
Политика
Бывшего вице-президента Bank of China арестовали по обвинению в коррупции
Общество
Умер обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Евгений Шулепов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции Политика, 12:38
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе Политика, 12:36
Кремль ответил на слова Трампа, назвавшего предложение по ДСНВ «хорошим» Политика, 12:35
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 12:32
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Politico предрекла, что попытки вотума недоверия главе ЕК станут рутиной Политика, 12:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Экс-руководитель Ernst&Young в России возглавил совет директоров «Динамо» Спорт, 12:25
Николаевский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов майдана Политика, 12:24
Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео Общество, 12:23
Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию Общество, 12:22
«Золотое Яблоко» выпустит ЦФА на 1 млрд руб. Какие предложили условия Крипто, 12:21
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения Политика, 12:16
Hongqi доработали кроссовер HS3 специально для России. Список обновлений Авто, 12:16