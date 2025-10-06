С бывшего вице-премьера Алтая взыскали ₽20 млн за несоответствие доходам

Роберт Пальталлер (Фото: altai-republic.ru)

Прокуратура Республики Алтай добилась через суд взыскания с осужденного за взятку бывшего первого зампредседателя регионального правительства Роберта Пальталлера и его жены почти 21 млн руб. неподтвержденных расходов, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что иск был подан по результатам проверки «исполнения законодательства о противодействии коррупции».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что Пальталлер, занимая должность вице-премьера, приобрел имущество, общая стоимость которого превысила сумму его доходов и доходов членов семьи. В частности, семья чиновника приобрела 5 объектов недвижимости и 4 автомобиля премиальных марок.

Кроме того, у чиновника были обнаружены и изъяты более 3,8 млн руб. и ювелирные изделия на сумму более 800 тыс. руб.

В связи с превышением суммы расходов должностного лица над совокупным доходом членов его семьи прокуратура направила в Алтайский районный суд Алтайского края исковое заявление о взыскании с бывшего должностного лица и супруги «солидарно в пользу Российской Федерации суммы неподтвержденных расходов в денежном эквиваленте в размере 20,9 млн руб.».

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего прокуратура внесла апелляцию.

«Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», — пояснили в пресс-службе.

С 2006 года Пальталлер занимал должность вице-премьера Республики Алтай, а с 2014 года — первого заместителя председателя правительства республики. Он курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. Пальталлер ушел в отставку в 2019 году, когда региональное правительство вместо Александра Бердникова возглавил Олег Хорохордин.

В августе 2020-го экс-чиновника задержали и в 2022-м приговорили к 14 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 80 млн руб. по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размере и превышении должностных полномочий, в том числе при строительстве системы оснежения курорта «Манжерок». Также суд обязал бывшего вице-премьера возместить государству причиненный ущерб в размере 136 млн руб., написал портал «Новости Горного Алтая».

Таким образом вместе с 20,9 млн руб., взысканных прокуратурой в 2025 году, Пальталлеру придется заплатить в общей сложности 217 млн руб. в пользу государства, отмечает издание.