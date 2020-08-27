Бывший вице-премьер Алтая задержан по подозрению в превышении полномочий

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 11:28 ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного Политика, 11:19 Глава МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу Политика, 11:18 Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям Общество, 11:05 Tesla по $87 за акцию — скептики допустили обвал цены на 95% в 2021-м Инвестиции, 11:04 Какая цифровая трансформация нужна российским школам и вузам Партнерский материал, 10:58 В Москве выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:47 Состояние Илона Маска превысило $100 млрд Бизнес, 10:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 августа Общество, 10:38 В России за сутки выявили 4,7 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:36 Назарбаев предложил провести саммит по ядерному разоружению Политика, 10:35 В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19 Общество, 10:35 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 10:32 Знать предмет — мало: как подобрать преподавателя для онлайн-курса Pro, 10:32
Общество ,  
0 

Бывший вице-премьер Алтая задержан по подозрению в превышении полномочий

Роберт Пальталлер
Роберт Пальталлер (Фото: altai-republic.ru)

Правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по Республике Алтай.

«Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 3 cт. 286», — сказали в пресс-службе.

По данным источников «Банкфакса», дело может быть связано «с коррупционным уголовным делом в сфере земельных отношений».

В пресс-службе СУ СК России по Республике Алтай не ответили на звонки РБК.

Генпрокуратура начала масштабную проверку чиновников и силовиков на Алтае
Политика
Александр ​Бердников (в центре)

Пальталлер добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года в связи с выходом на пенсию. Он был назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай в 2006 году. С 2014 года был первым заместителем председателя правительства. Во время своей деятельности он курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции.

В сентябре 2018 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) потребовал от Генпрокуратуры проверить Пальталлера на предмет коррупции и злоупотребления должностными полномочиями. ОНФ обвинил Пальталлера в безвозмездной передаче принадлежащих республике земель государственного унитарного предприятия «Чуйское» (позднее — ООО «Чуйское») в собственность местных частных компаний по договору уступки прав аренды. Часть из них получило ООО «Алтайский берег», собственниками которого являются сыновья бывшего первого вице-премьера — Иван Робертович и Антон Робертович Пальталлеры.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы
Теги: Алтай, задержание, коррупция, Следственный комитет, новости
Материалы по теме
Ректор Плехановского университета уволился после задержания сына
Общество
Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter