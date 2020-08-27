Бывший вице-премьер Алтая задержан по подозрению в превышении полномочий

Пальталлер добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года в связи с выходом на пенсию. Он был назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай в 2006 году. С 2014 года был первым заместителем председателя правительства. Во время своей деятельности он курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции.

В сентябре 2018 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) потребовал от Генпрокуратуры проверить Пальталлера на предмет коррупции и злоупотребления должностными полномочиями. ОНФ обвинил Пальталлера в безвозмездной передаче принадлежащих республике земель государственного унитарного предприятия «Чуйское» (позднее — ООО «Чуйское») в собственность местных частных компаний по договору уступки прав аренды. Часть из них получило ООО «Алтайский берег», собственниками которого являются сыновья бывшего первого вице-премьера — Иван Робертович и Антон Робертович Пальталлеры.