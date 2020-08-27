Бывший вице-премьер Алтая задержан по подозрению в превышении полномочий
Правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по Республике Алтай.
«Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 3 cт. 286», — сказали в пресс-службе.
По данным источников «Банкфакса», дело может быть связано «с коррупционным уголовным делом в сфере земельных отношений».
В пресс-службе СУ СК России по Республике Алтай не ответили на звонки РБК.