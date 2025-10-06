 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты

Аэропорт Калуги ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.

Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты
Политика

До этого ночью 6 октября ограничения вводили пять аэропортов. В их числе воздушные гавани Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода, а также Краснодара и Ярославля. Поздним вечером 5 октября ограничения ввели аэропорты Саратова и Тамбова. В cаратовском аэропорту на момент публикации ограничения уже сняли.

Ранее аэропорт Калуги закрывали для полетов в ночь на 4 октября. Ограничения в отношении полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Калуга аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты
Политика
Аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты
Политика
Три российских аэропорта приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59
На Камчатке нашлась пропавшая группа из шести туристов Общество, 05:39
ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане Общество, 05:33
Цены на золото обновили исторический максимум Финансы, 05:25
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты Политика, 05:13
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple Бизнес, 04:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России Политика, 04:45
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:32
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден Политика, 03:45
Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР Политика, 03:17
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году Спорт, 03:12
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям Общество, 03:00