Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил он.
До этого ночью 6 октября ограничения вводили пять аэропортов. В их числе воздушные гавани Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода, а также Краснодара и Ярославля. Поздним вечером 5 октября ограничения ввели аэропорты Саратова и Тамбова. В cаратовском аэропорту на момент публикации ограничения уже сняли.
Ранее аэропорт Калуги закрывали для полетов в ночь на 4 октября. Ограничения в отношении полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
