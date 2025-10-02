 Перейти к основному контенту
Макгрегор объявил о своем выступлении на турнире UFC в Белом доме

Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме
В 2026 году ирландец Конор Макгрегор проведет бой против американца Майкла Чендлера
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images )

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме. Об этом спортсмен сообщил в интервью Fox News.

«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие Америки», — сказал он.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт говорил, что поединок в Белом доме пройдет 4 июля 2026 года.

Конор Макгрегор отказался от участия в выборах президента Ирландии
Спорт
Соцсети Коннора Макгрегора
В начале июня президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году. Мероприятие приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США.

На счету 37-летнего ирландского бойца Конора Макгрегора 22 победы и шесть поражений. С 2021 года он не выходил на ринг UFC.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Конор Макгрегор смешанные единоборства (ММА) Белый дом Дональд Трамп
