Общество⁠,
0

Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в Сиднее

В результате стрельбы в австралийском Сиднее, которую открыл 60-летний мужчина, пострадали около двадцати человек. Стрелявшего задержала полиция. Об этом сообщил портал News.com.au со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, в западной части Сиднея вечером в воскресенье прозвучало от 50 до 100 выстрелов, в результате которых один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Комиссар полиции Нового Южного Уэлса Мэл Лэньон рассказал, что это был водитель такси.

Как пишет 9News, в полицейский участок Кэмпси с незначительными травмами были доставлены три человека: мужчина и женщина в возрасте 30 лет и женщина в возрасте 50 лет. Парамедики оказали помощь всем троим, после чего их доставили в больницу Кентербери. 

Кроме того, медики на месте оказали помощь 16 пострадавшим, получившим незначительные ранения, двоих из которых также госпитализировали.

60-летнего мужчину, который вел беспорядочную стрельбу по проезжающим автомобилям, включая полицейские, и прохожим, арестовали.

Восемь взрослых и ребенок пострадали при нападении в ТЦ Сиднея
Общество

Комиссар Лэньон заявил, что сотрудники полиции были вынуждены укрываться, в то время как по ним и, как минимум, по двум полицейским машинам стреляли. Комиссар подтвердил, что у стрелка изъяли две длинноствольные винтовки. Он также добавил, что у мужчины не удалось выявить никаких известных связей с террористической или бандитской деятельностью, хотя его мотивы остаются неизвестными.

В апреле 2024 года мужчина с ножом напал на людей в торговом центре Bondi Junction в Сиднее. Нападавшего застрелила полиция. Газета Sydney Morning Herald писала, что впоследствии число погибших в результате нападения возросло до шести. Еще семеро находились в больнице. 

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

