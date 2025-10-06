Во Франции начали расследование из-за гибели фоторепортера в Донбассе

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) объявила о начале расследования по факту «военных преступлений» после гибели французского фотожурналиста Антони Лалликана, погибшего в результате атаки беспилотника на территории Донбасса, сообщила газета Le Figaro.

Дело поручили Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Лалликан погиб 3 октября в результате удара беспилотника близ города Дружковка. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью репортера.

По данным властей, Лалликан и его коллеги находились вместе с 4-й отдельной тяжелой механизированной бригадой ВСУ примерно в 20 км от линии фронта, когда по их позициям был нанесен удар. Оба журналиста в момент обстрела были в стандартных защитных жилетах и снаряжении с четкой маркировкой «Пресса». Во время обстрела также получил ранения украинский журналист Георгий Иванченко.