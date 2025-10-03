Трамп установил новый дедлайн ХАМАС, после которого «разразится ад»

Семьи заложников держат плакаты с призывом к осуществлению плана США по прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников недалеко от консульства США в Тель-Авиве, Израиль, сентябрь 2025 года (Фото: Shir Torem / Reuters)

Президент США Дональд Трамп установил для палестинской исламистской группировки ХАМАС новый дедлайн для принятия предложенной Вашингтоном сделки по прекращению войны в секторе Газа.

«ВЫДАЙТЕ ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ ТЕЛА ТЕХ, КТО МЕРТВ, СЕЙЧАС! Соглашение должно быть достигнуто с ХАМАС к шести (6) вечера в воскресенье по времени Вашингтона, округ Колумбия (1:00 6 октября по московскому времени, совпадает с Израилем. — РБК). Каждая страна подписалась! Если это ПОСЛЕДНЕЕ соглашение не достигнуто, настоящий АД, какого никто никогда не видел раньше, разразится для ХАМАС. НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ БУДЕТ МИР, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ», — написал он в своей соцсети Truth Social.

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС 29 сентября. В одном из его пунктов говорилось, что группировка должна вернуть всех заложников, включая тела погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения». Это должно произойти после прекращения огня и отвода израильских войск «на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников».

В ответ, согласно этому плану, Израиль отпустит из тюрем 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС на израильские южные территории 7 октября 2023 года. Кроме того, за каждого заложника Израиль вернет «останки 15 умерших жителей Газы».

После выполнения этих обязательств члены ХАМАС сдадут оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор. Группировка не будет играть роли в управлении сектором Газа, а «вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура» будет уничтожена.

При этом Израиль не будет аннексировать или оккупировать территорию, управлять ей будет «временный переходный технократический аполитичный палестинский комитет». Надзор и контроль будет осуществлять «новый международный переходный орган — «Совет мира» под руководством Трампа, в который войдет бывший британский премьер Тони Блэр и другие.

План США поддержали многие страны, в том числе государства Персидского залива. The Wall Street Journal писала, что Израиль помог в формировании плана и настоял на внесении серии поправок, которые вошли в окончательный вариант. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

Материал дополняется.