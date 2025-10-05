Кадыров рассказал, кто в первую очередь поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, о чем последний заявил журналистам на открытии нового правительственного комплекса в Грозном, сообщает «Чечня сегодня».

«В первую очередь меня поздравил Президент», — сказал Кадыров, добавив, что президент также поручил ему передать поздравления с днем молодежи, с днем учителя и с днем города Грозного. «И в том числе меня тоже поздравил», — отметил глава республики.

5 октября Рамзану Кадырову исполнилось 49 лет. В этот же день ему вручили золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики», само звание он получил еще в феврале 2023 года, став первым, кому его присвоили.

Сообщив о вручении, глава регионального правительства Магомед Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».