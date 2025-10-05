 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Кадыров рассказал, кто в первую очередь поздравил его с днем рождения

Кадыров рассказал о поздравлении Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, о чем последний заявил журналистам на открытии нового правительственного комплекса в Грозном, сообщает «Чечня сегодня».

«В первую очередь меня поздравил Президент», — сказал Кадыров, добавив, что президент также поручил ему передать поздравления с днем молодежи, с днем учителя и с днем города Грозного. «И в том числе меня тоже поздравил», — отметил глава республики.

Кадыров назвал себя верным соратником Путина
Политика
Владимир Путин и Рамзан Кадыров

5 октября Рамзану Кадырову исполнилось 49 лет. В этот же день ему вручили золотую медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики», само звание он получил еще в феврале 2023 года, став первым, кому его присвоили.

Сообщив о вручении, глава регионального правительства Магомед Даудов отметил, что заслуги Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить» и без преувеличений они «достойны специального исследования».

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Рамзан Кадыров Владимир Путин день рождения поздравление Чечня
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадырову вручили медаль героя Чечни
Общество
Кадыров дал совет тем, кто критикует награды его сына Адама
Общество
Кадыров назвал себя верным соратником Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за атаки Политика, 00:11
Как ездить на мотоцикле зимой и что об этом говорят правила Авто, 00:09
«Нелепая ситуация». Почему «Спартак» пропустил три гола в начале дерби Спорт, 00:01
Экономисты стали закладывать в прогнозы заморозку ставки ЦБ до конца годаПодписка на РБК, 00:00
В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа Политика, 05 окт, 23:38
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 05 окт, 23:24
Кадыров рассказал, кто в первую очередь поздравил его с днем рождения Общество, 05 окт, 23:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Хегсет объяснил, как Пентагон «держит в напряжении» через «индекс пиццы» Политика, 05 окт, 23:02
Над северо-западом Донецка прогремел взрыв Политика, 05 окт, 23:00
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов Политика, 05 окт, 22:53
Дмитриев оценил вероятность продления договора о вооружениях Политика, 05 окт, 22:41
В Белгородской области число пострадавших при атаках выросло до пяти Политика, 05 окт, 22:38
Управление капиталом: какие ПИФы и стратегии выбирают инвесторы Отрасли, 05 окт, 22:19
В Белгороде в результате обстрела повреждена энергетика Политика, 05 окт, 22:12