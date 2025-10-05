Минобороны: над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы

Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

Белгородская область за последние сутки подверглась атаке 106 дронов, из них сбили и подавили 97, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, о чем также сообщило Минобороны. Так, над Белгородской и Воронежской областями сбили по 11, над Нижегородской — пять дронов. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.