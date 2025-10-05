 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы

Минобороны: над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

Белгородская область за последние сутки подверглась атаке 106 дронов, из них сбили и подавили 97, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа, о чем также сообщило Минобороны. Так, над Белгородской и Воронежской областями сбили по 11, над Нижегородской — пять дронов. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
БПЛА атака дронов беспилотники Минобороны Белгородская область Вячеслав Гладков
Материалы по теме
Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника
Политика
Над тремя регионами России уничтожили 20 беспилотников
Политика
Над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Во Львовской области загорелось газовое хранилище Общество, 13:31
«Сам сдался». Как Россия лишилась последнего чемпиона UFC Спорт, 13:24
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
В Москве автомобиль столкнулся с автобусом Общество, 13:15
ОПЕК+ увеличит добычу нефти с ноября Политика, 13:05
Досрочно ставший чемпионом MotoGP Маркес упал в гонке и получил травму Спорт, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 12:39
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Месси стал вторым в истории MLS по числу голов и передач за сезон Спорт, 12:30
Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы Политика, 12:27
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины Политика, 12:24
Сидельников назвал причину поражения последнего российского чемпиона UFC Спорт, 12:22