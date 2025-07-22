Суд запретил видео с инструкцией по проезду для зацеперов на «Сапсане»

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Мещанский суд Москвы постановил запретить видеоролик с инструкцией для зацеперов касательно проезда без билета на скоростном поезде «Сапсан». Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС.

Суд удовлетворил административный иск московско-смоленского транспортного прокурора к ООО «ВКонтакте» и признал видео под названием «Зайцем снаружи «Сапсана» (250 км/ч)» запрещенным к распространению на территории России.

Как следует из материалов дела, транспортная прокуратура нашла ролик «Зайцем снаружи Сапсана» на сайте my.mail.ru. Видео является пропагандой опасных способов проезда, которые нарушают правила безопасности и представляют угрозу для жизни и здоровья людей, считают в прокуратуре. Владелец my.mail.ru — ООО «ВКонтакте» — обязан удалить видео и не допускать его распространения.

На данный момент ролик по указанной ссылке уже недоступен.

В транспортных службах периодически сообщают об обнаружении подростков, практикующих зацепинг. В мае пригородный поезд № 6259 сообщением Дубна — Голицыно вынужденно остановился, так как на его крыше увидели зацепера, сообщали в Московской железной дороге (МЖД).

В январе первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов призвал ужесточить наказание за вовлечение подростков в зацепинг. Такая мера нужна, чтобы «дети перестали залезать на крыши» поездов «и нашли себе безопасные увлечения», сказал Козлов.

В МВД предупредили, что зацепинг нередко приводит к летальному исходу, например, из-за удара электрическим током или в результате падения.