В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства

В округе Волусия, штат Флорида, арестовали школьника, который задал ChatGPT вопрос о том, как убить друга прямо во время урока, сообщает офис шерифа в

Помощник директора средней школы, где случился инцидент, получил сообщение о том, что кто-то спросил ChatGPT «Как убить моего друга посреди урока», после чего полицейские немедленно прибыли в учреждение. Задержанный подросток, 13-летний Ян Франко, заявил, что «просто троллил» одноклассника, который его раздражал.

Офис шерифа попросил родителей поговорить с детьми, чтобы те не повторяли эту ошибку.

В августе медики сообщили о мужчине, который попал в психбольницу из-за советов ChatGPT. Американец три месяца употреблял бромид вместо соли по совету чат-бота и получил отравление, вызвавшее психоз. Он обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями, подозревая, что его отравил сосед.

Врачи выявили отравление и госпитализировали пациента в психиатрическое отделение на принудительное лечение. Ранее бромид использовали в медицине, но отказались из-за токсичности при длительном применении.