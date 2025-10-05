 Перейти к основному контенту
Общество
В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства

Фото: VolusiaSheriff / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
В округе Волусия, штат Флорида, арестовали школьника, который задал ChatGPT вопрос о том, как убить друга прямо во время урока, сообщает офис шерифа в
Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Помощник директора средней школы, где случился инцидент, получил сообщение о том, что кто-то спросил ChatGPT «Как убить моего друга посреди урока», после чего полицейские немедленно прибыли в учреждение. Задержанный подросток, 13-летний Ян Франко, заявил, что «просто троллил» одноклассника, который его раздражал.

Офис шерифа попросил родителей поговорить с детьми, чтобы те не повторяли эту ошибку.

Альтман предупредил, что переписка с ChatGPT может быть раскрыта судом
Технологии и медиа
Сэм Альтман

В августе медики сообщили о мужчине, который попал в психбольницу из-за советов ChatGPT. Американец три месяца употреблял бромид вместо соли по совету чат-бота и получил отравление, вызвавшее психоз. Он обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями, подозревая, что его отравил сосед.

Врачи выявили отравление и госпитализировали пациента в психиатрическое отделение на принудительное лечение. Ранее бромид использовали в медицине, но отказались из-за токсичности при длительном применении.

Полина Дуганова
ChatGPT арест США Флорида нейросети
