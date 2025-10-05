В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства
В округе Волусия, штат Флорида, арестовали школьника, который задал ChatGPT вопрос о том, как убить друга прямо во время урока, сообщает офис шерифа в
Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
Помощник директора средней школы, где случился инцидент, получил сообщение о том, что кто-то спросил ChatGPT «Как убить моего друга посреди урока», после чего полицейские немедленно прибыли в учреждение. Задержанный подросток, 13-летний Ян Франко, заявил, что «просто троллил» одноклассника, который его раздражал.
Офис шерифа попросил родителей поговорить с детьми, чтобы те не повторяли эту ошибку.
В августе медики сообщили о мужчине, который попал в психбольницу из-за советов ChatGPT. Американец три месяца употреблял бромид вместо соли по совету чат-бота и получил отравление, вызвавшее психоз. Он обратился в больницу с паранойей, галлюцинациями, подозревая, что его отравил сосед.
Врачи выявили отравление и госпитализировали пациента в психиатрическое отделение на принудительное лечение. Ранее бромид использовали в медицине, но отказались из-за токсичности при длительном применении.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов