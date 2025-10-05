 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе дрона в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе дрона в Брянской области
Video

В результате удара ВСУ по агропромышленному холдингу «Мираторг» ранен сотрудник предприятия. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Предприятие расположено в селе Подывотье Севского района. Во время удара мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. На месте удара работают оперативные службы.

В Белгороде упал беспилотник
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Ранее беспилотники «Дартс» атаковали поселок городского типа Погар в регионе. Удар пришелся по автовокзалу. В результате него был ранен мирный житель. Его доставили в больницу.

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа на территории России. Об этом сообщали в Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
раненый пострадавшие атака дронов
Материалы по теме
Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы
Политика
Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника
Политика
Беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
В ЦСКА назвали сроки восстановления Акинфеева после травмы Спорт, 19:41
Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть Политика, 19:35
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Big Data и омниканальность: как банки меняют рекламный рынок Радио, 19:28
«Барселона» впервые проиграла в чемпионате Испании Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Россиянам пообещали в октябре одно из самых красивых суперлуний Общество, 19:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
WP сообщила, что украинские Patriot не справляются с российскими ракетами Политика, 19:17
В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь с планом убийства Общество, 19:11
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе дрона в Брянской области Общество, 19:00
Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов» Политика, 18:49
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 18:49
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 18:45