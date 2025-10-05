Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе дрона в Брянской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате удара ВСУ по агропромышленному холдингу «Мираторг» ранен сотрудник предприятия. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Предприятие расположено в селе Подывотье Севского района. Во время удара мужчина получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в районную больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. На месте удара работают оперативные службы.

Ранее беспилотники «Дартс» атаковали поселок городского типа Погар в регионе. Удар пришелся по автовокзалу. В результате него был ранен мирный житель. Его доставили в больницу.

Средства ПВО за сутки уничтожили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа на территории России. Об этом сообщали в Минобороны.