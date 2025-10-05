Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Белгородскую область
Беспилотники повредили имущество в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде дрон взорвался рядом с частным домом и повредил остекление, кровлю, ворота и фасад трех зданий. Помимо этого осколки БПЛА посекли автомобиль. Еще один беспилотник повредил дорожное полотно рядом с коммерческим объектом.
В Белгородском районе дроны повредили в четырех населенных пунктах — поселке Дубовое, селах Таврово, Стрелецкое и Новая Лидовка — шесть частных домов, три надворные постройки, столько же машин и газовую трубу.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
За последние сутки Белгородская область подверглась атаке 106 дронов, из них сбили и подавили 97. Всего силы ПВО уничтожили 145 беспилотников и четыре авиабомбы.
