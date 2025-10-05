 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Белгородскую область

Губернатор Гладков: БПЛА атаковали два муниципалитета Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники повредили имущество в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде дрон взорвался рядом с частным домом и повредил остекление, кровлю, ворота и фасад трех зданий. Помимо этого осколки БПЛА посекли автомобиль. Еще один беспилотник повредил дорожное полотно рядом с коммерческим объектом.

В Белгородском районе дроны повредили в четырех населенных пунктах — поселке Дубовое, селах Таврово, Стрелецкое и Новая Лидовка — шесть частных домов, три надворные постройки, столько же машин и газовую трубу.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Над Россией за сутки сбили 145 беспилотников и четыре авиабомбы
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

За последние сутки Белгородская область подверглась атаке 106 дронов, из них сбили и подавили 97. Всего силы ПВО уничтожили 145 беспилотников и четыре авиабомбы.

