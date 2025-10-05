 Перейти к основному контенту
Экс-глава НАТО рассказал, как Меркель рассмеялась из-за требований Трампа

Столтенберг: Меркель рассмеялась на требование Трампа повысить оборонные расходы
Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Йенс Столтенберг и Ангела Меркель (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель рассмеялась в ходе беседы с американским президентом Дональдом Трампом после его требования повысить военные расходы до 2% ВВП. Об этом сообщил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны». Фрагмент приводит The Guardian.

Беседа произошла во время первого президентского срока республиканца, точную дату экс-генсек не называет. Столтенберг в книге приводит цитату из рассказа Трампа о встрече с Меркель.

«Я сказал: «Анжела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%». Она ответила: «Может быть, в 2030 году» — и рассмеялась, говоря это… Она рассмеялась!» — сообщил Трамп Столтенбергу, согласно автобиографии.

Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год.

После вступления в должность президента Трамп потребовал от стран — членов НАТО повысить оборонные траты до 5% от национальных ВВП. В свой первый срок он добился, чтобы показатель большинства стран достиг 2%, а после прихода к власти во второй раз — чтобы тот вырос до 5% ВВП к 2035 году.

В 2024-м WSJ сообщила о неспособности Германии повысить свой базовый оборонный бюджет до 2% от ВВП. Такую планку в НАТО установили еще в 2014 году. В 2025-м Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве сообщил о планах немецкого правительства к 2029 году удвоить свой годовой оборонный бюджет и повысить до €162 млрд ($189 млрд).

