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Политика ,  
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WSJ сообщила о неспособности Германии повысить расходы на оборону

WSJ: Германия не может удовлетворить требование НАТО о военных расходах в 2% ВВП
Германия и другие страны Европы не могут повысить свой оборонный бюджет, поскольку их население привыкло к высоким тратам на социальную сферу. НАТО рекомендует членам вкладывать в оборону не менее 2% своего ВВП
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Германия к 2028 году не сможет увеличить свой базовый оборонный бюджет до 2% от ВВП, как того требует НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

По данным издания, к 2024 году базовый оборонный бюджет Германии составляет 1,3% ВВП, а общие военные расходы достигают порога в 2% только благодаря вложениям из внебюджетного инвестиционного фонда. Когда в 2028 году запас его средств будет исчерпан, Германии сразу придется увеличить свой базовый оборонный бюджет на 60% от текущей величины, чтобы общий объем оборонных расходов продолжал превышать 2%. По мнению аналитиков, вероятность, что Берлин достигнет этой цели, низка.

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Согласно отчету Кильского института мировой экономики, опубликованному ранее в сентябре, при нынешних темпах перевооружения Германии потребуется 100 лет, чтобы вернуть запасы артиллерийских гаубиц на уровень 2004 года, пишет WSJ. По словам президента Немецкого общества политики безопасности Ханса-Петера Бартельса, размер бюджетных средств, которые идут на закупку нового оружия и боеприпасов, сократился с €10 млрд в 2022 году до €3 млрд в 2024-м.

Германия, как и большинство других европейских стран, не способна резко нарастить оборонные расходы из-за того, что власти и ее население привыкли к высоким расходам на социальную сферу, отмечает WSJ. Министр обороны страны Борис Писториус в июле просил увеличить оборонные расходы на €6 млрд, но получил только €53 млрд на весь 2025 год.

Во время переговоров о госбюджете министр финансов Германии Кристиан Линднер (СвДП) хотел высвободить на оборону дополнительные средства за счет заморозки социальных расходов на три года — таким образом, их рост не покрывал бы инфляцию. Однако другие партии правящей коалиции отвергли эту инициативу, и базовый оборонный бюджет был увеличен только на €1,2 млрд.

Похожая тенденция наблюдается и в других европейских странах: порядка 3% от своего ВВП на оборону тратят только Польша и страны Балтии, пишет WSJ. Великобритания при правительстве консерваторов собиралась увеличить военные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году с примерно 2,3% на текущий момент. Однако пришедший к власти премьер-лейборист Кир Стармер не озвучил конкретных планов. В то же время военные расходы Италии и Испании составляют менее 1,5%.

НАТО на июльском саммите в Вильнюсе утвердило рекомендации ко всем своим странам-членам. Государства, которые выделяют 2% на оборону, должны «стремиться к тому, чтобы продолжать это делать». Странам, доля военных расходов которых не соответствует этому показателю, рекомендовано остановить любое снижение расходов на оборону и стремиться их нарастить.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия военные расходы оборонный бюджет НАТО

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