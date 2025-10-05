 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Илон Маск назвал дату выхода «Грокипедии»

Маск: бета-версия альтернативы «Википедии» «Грокипедия» выйдет через две недели

Обновленная версия «Википедии» «Грокипедия», работающая на базе чат-бота Grok AI, выйдет через две недели. Об этом американский бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X.

«Ранняя бета-версия Grokipedia версии 0.1 будет опубликована через две недели», — написал он.

После конфликта с «Википедией» Маск анонсировал создание обновленной версии энциклопедии, работающей на базе его собственного чат-бота.

Основатель «Википедии» заявил, что критика Маска поднимает пожертвования
Политика
Джимми Уэйлс

По словам предпринимателя, «Грокипедия» будет значительно лучше, чем имеющаяся энциклопедия, и доступной всем пользователям без ограничений.

Конфликт Маска с «Википедией» длится уже давно. В 2024 году он обвинил основателей энциклопедии в политической ангажированности и предложил заплатить $1 млрд для переименования «Википедии» в «Членпедию» (Dickipedia).

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс также раскритиковал бизнесмена за блокировку аккаунтов турецких оппозиционеров, а позже заявил, что критика со стороны Маска идет на пользу сборам пожертвований для энциклопедии.

Александра Озерова
Илон Маск Википедия искусственный интеллект
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
