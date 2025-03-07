Основатель «Википедии» заявил, что критика Маска поднимает пожертвования

Джимми Уэйлс (Фото: Lino Mirgeler / dpa / Global Look Press)

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс в письме агентству Bloomberg ответил на обвинения Илона Маска в политической ангажированности авторов и редакторов статей энциклопедии. На протяжении последних двух лет в своем аккаунте в X Маск неоднократно обвинял «Википедию» в идеологической предвзятости и излишней опоре на мейнстримные СМИ в качестве источников информации.

В декабре 2024 года Маск призвал читателей своего аккаунта в X прекратить присылать «Википедии» пожертвования.

«Каждый раз, когда Илон публикует свой бред, мы фиксируем всплеск пожертвований, и это неудивительно. «Википедия» — это противоядие от дезинформации, которую он распространяет в своем фирменном небрежном стиле, и люди знают это», — сказал Уэйлс. Он добавил, что собственная модель искусственного интеллекта Маска была в значительной степени обучена на статьях «Википедии».



В декабре 2022 года в соцсети X Маск заявил, что контент «Википедии» в излишней степени формируется на основе сообщений мейнстримных медиа. В декабре 2024 года Маск написал, что «Википедия» «контролируется крайне левыми активистами». В том же месяце он репостнул сообщение, в котором говорилось о том, что в 2023-2024 годах «Фонд Викимедиа» планировал потратить $31.2 млн на программы разнообразия, равенства и инклюзивности.Также бизнесмен иронично исказил название Wikipedia на Wokepedia. Слово woke первоначально использовалось в американском политическом дискурсе для обозначения борцов с социальной несправедливостью, но позднее им чаще стали называть лицемерных людей, мнящих себя прогрессивными.Дискуссии о предвзятости редакторов Википедии вспыхнули с новой силой после начала войны Израиля и ХАМАС, отметил Bloomberg . По данным агентства, по крайней мере 14 редакторов были отстранены от работы над статьями, связанными с этой темой. В январе Арбитражный комитет «Википедии» признал, что статьи, связанные с Израилем и Палестиной, могли редактировать пользователи с аккаунтов, которые были созданы специально для распространения только одной точки зрения.

Также Bloomberg отметил, что «Википедия» подвергается все более сильной критике со стороны израильских общественных организаций и СМИ. В ноябре 2024 агентство Jewish News Syndicate обвинило Википедию в антиизраильской пропаганде, а в марте 2024 года Всемирный еврейский конгресс опубликовал доклад, в котором утверждалось, что статьи в англоязычной версии «Википедии» характеризуются предвзятостью по отношению к Израилю и способствуют дальнейшему распространению дезинформации и оскорбительных стереотипов.