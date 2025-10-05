 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

В Госдуме рассказали о размере и условиях разовой пенсионной выплаты

Бессараб рассказала, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тысяч рублей
Сюжет
Пенсии в 2025 году

Пенсионеры с накоплениями не более 440 тыс. руб. в 2026 году смогут получить всю сумму накопительной пенсии единовременно, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Она напомнила, что право на выплату имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Единовременная выплата возможна, если ежемесячный размер накопительной пенсии составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. Бессараб отметила, что в 2026 году этот показатель превысит 16,2 тыс. руб., а ожидаемый период выплаты установлен в 270 месяцев. С учетом этих параметров пороговая сумма накоплений составит около 439 тыс. руб.

«Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой», — сказала Бессараб.

Депутат добавила, что в случае, если накопления превышают 440 тыс. руб., выплаты будут производиться ежемесячно в течение всей жизни.

В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии
Общество

В 2026 году более 700 тыс. россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления. Как сообщили «Известия» со ссылкой на бюджет Социального фонда России (СФР), право на выплату получат граждане, у которых расчетный размер накопительной пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера.

Средний размер выплаты составляет около 68 тыс. руб. В 2027 году он может вырасти до 119 тыс. руб., а в 2028 году немного снизиться до 114 тыс. руб.

Накопительная пенсия формировалась с 2002 по 2013 год за счет отчислений работодателей. С 2014 года программа приостановлена, взносы направляются на страховую часть.

Проверить накопления можно через «Госуслуги», СФР или МФЦ. Подать заявление на выплату могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — лично, через портал или МФЦ.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госдума накопительная пенсия пенсионеры
Материалы по теме
В 2027 году в России дважды проиндексируют страховые пенсии
Общество
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии
Общество
Минтруд назвал размер индексации страховых пенсий в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Над регионами России за ночь уничтожили 32 беспилотника Политика, 07:25
МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные Общество, 07:00
Politico рассказало, почему Чехия может стать «новой головной болью» ЕС Политика, 06:54
В Госдуме рассказали о размере и условиях разовой пенсионной выплаты Общество, 06:45
ТАСС узнал, что участники нападения в «Крокусе» ждали команды от куратора Общество, 06:15
Уроженца Узбекистана арестовали в Москве за финансирование терроризма Политика, 05:56
Военные уничтожили в Воронежской области около десяти дронов Политика, 05:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Во Львове и Чернигове прогремели взрывы Политика, 05:41
Титул «Мисс Россия — 2025» завоевала Анастасия Венза из Подмосковья Общество, 05:25
Китай построил на военной базе макеты правительственных зданий Тайваня Политика, 05:20
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасательные операции Общество, 04:52
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Оператора-любителя задержали за запуск дрона в аэропорту Франкфурта Политика, 04:22
Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили полеты Общество, 04:19