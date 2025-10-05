В Госдуме рассказали о размере и условиях разовой пенсионной выплаты

Пенсионеры с накоплениями не более 440 тыс. руб. в 2026 году смогут получить всю сумму накопительной пенсии единовременно, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Она напомнила, что право на выплату имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Единовременная выплата возможна, если ежемесячный размер накопительной пенсии составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. Бессараб отметила, что в 2026 году этот показатель превысит 16,2 тыс. руб., а ожидаемый период выплаты установлен в 270 месяцев. С учетом этих параметров пороговая сумма накоплений составит около 439 тыс. руб.

«Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой», — сказала Бессараб.

Депутат добавила, что в случае, если накопления превышают 440 тыс. руб., выплаты будут производиться ежемесячно в течение всей жизни.

В 2026 году более 700 тыс. россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления. Как сообщили «Известия» со ссылкой на бюджет Социального фонда России (СФР), право на выплату получат граждане, у которых расчетный размер накопительной пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера.

Средний размер выплаты составляет около 68 тыс. руб. В 2027 году он может вырасти до 119 тыс. руб., а в 2028 году немного снизиться до 114 тыс. руб.

Накопительная пенсия формировалась с 2002 по 2013 год за счет отчислений работодателей. С 2014 года программа приостановлена, взносы направляются на страховую часть.

Проверить накопления можно через «Госуслуги», СФР или МФЦ. Подать заявление на выплату могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет — лично, через портал или МФЦ.