Военная операция на Украине⁠,
0

Военные уничтожили в Воронежской области около десяти дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в Воронежской области около десяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, написал он.

В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Он был объявлен поздно вечером 4 октября.

Два частных дома пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области
Политика
Фото:Sherbak_photo / Shutterstock

В течение ночи Гусев предупреждал об угрозе непосредственных ударов дронов в Воронеже, Борисоглебске и нескольких районах.

В ночь на 2 октября в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили частный дом, хозпостройки и автомобиль на территории еще одного домовладения.

