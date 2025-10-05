Военные уничтожили в Воронежской области около десяти дронов
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в Воронежской области около десяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, написал он.
В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Он был объявлен поздно вечером 4 октября.
В течение ночи Гусев предупреждал об угрозе непосредственных ударов дронов в Воронеже, Борисоглебске и нескольких районах.
В ночь на 2 октября в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили частный дом, хозпостройки и автомобиль на территории еще одного домовладения.
