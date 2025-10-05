Путин назвал качество образования залогом лидерства в науке и технологиях

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив их роль в обретении учениками знаний, необходимых в современном мире, а также прочной ценностной опоры. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Именно высокое качество образования, в том числе базовое, школьное, — залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного, технологического лидерства», — сказал президент.

Путин отметил, что День учителя является дорогим и значимым праздником для учащихся, их родителей и близких, а также для взрослых, которые спустя годы с признательностью вспоминают своих педагогов.

Глава государства выразил надежду на продолжение лучших традиций отечественной педагогики и пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия, а их ученикам — достижений, которыми страна будет гордиться.

В пятницу, 3 октября, Кремль опубликовал видео с поздравлением Путина педагогов по случаю Дня учителя, в котором глава государства назвал педагогов «нравственным маяком для целых поколений».

По информации Минпросвещения, на начало 2024/25 учебного года в школах России трудилось около 1,3 млн педагогических работников, из них учителей — около 1 млн человек.

Как заявил в марте глава ведомства Сергей Кравцов, замещающая кадровая потребность в педагогах до 2030 года составит 96 тыс. специалистов, 40 тыс. из них — учителя.

Замещающая кадровая потребность — количество работников, необходимое для замены тех, кто выходит на пенсию, а также для работы на новых местах.