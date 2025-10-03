 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Видео

Президент поздравил всех педагогов России с приближающимся праздником

Путин поздравил педагогов с Днем учителя. Видео
Video

Кремль опубликовал видео с поздравлением президента Владимира Путина педагогов по случаю Дня учителя, который будет отмечаться в воскресенье, 5 октября. В ролике глава государства назвал работников образования продолжателями «великих традиций отечественной педагогики».

«Без всякого преувеличения [вы] сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», — сказал он.

По словам президента, преданные делу и стране педагоги всегда служили «нравственным маяком для целых поколений» и воспитывали учеников, которые «одержали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, спорте, искусстве».

Средняя стоимость подарка родителей в День учителя выросла на 5%
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

По данным Минпросвещения, на начало 2024/25 учебного года в российских школах трудилось примерно 1,3 млн педагогических работников, из них учителей — около 1 млн человек.  

Глава ведомства Сергей Кравцов весной 2025 года заявил на правительственном часе в Госдуме, что замещающая кадровая потребность в педагогах до 2030 года составит 96 тыс. специалистов, 40 тыс. из них — учителя.

