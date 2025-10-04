 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Наступивший на взрывное устройство мирный житель пострадал в Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель, наступивший на своем участке на взрывное устройство, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В стабильно тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.

Как отметил Гладков, мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Гладков сообщил о массированной атаке дронов на Белгород
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В конце сентября трое сотрудников производственного предприятия в Шебекино пострадали в результате атаки дронов ВСУ.

Один из работников получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, другая пострадавшая — осколочные ранения руки и головы. Еще одна сотрудница предприятия получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.

Всех пострадавших госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

