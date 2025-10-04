Наступивший на взрывное устройство мирный житель пострадал в Шебекино
В городе Шебекино Белгородской области пострадал мирный житель, наступивший на своем участке на взрывное устройство, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В стабильно тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу», — уточнил губернатор.
Как отметил Гладков, мужчине оказывается вся необходимая помощь.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В конце сентября трое сотрудников производственного предприятия в Шебекино пострадали в результате атаки дронов ВСУ.
Один из работников получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, спины, плеча и руки, другая пострадавшая — осколочные ранения руки и головы. Еще одна сотрудница предприятия получила ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки.
Всех пострадавших госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
