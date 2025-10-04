Четверо пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде

Фото: vvgladkov / Telegram

Четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Среди пострадавших — супруги, их увезли в больницу с осколочными ранениями лица и рук. Ранены также две женщины, которых госпитализируют с предварительным диагнозом «баротравмы».

На объекте, по которому ударили ВСУ, загорелись оборудование и навес, огонь потушили. Также выбило стекла у легкового автомобиля, у него также посечен кузов.

Еще один дрон упал у коммерческого объекта, загорелось дерево, пожар также был потушен. У здания повреждены фасад и остекление.

Ранее 4 октября Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район были атакованы беспилотниками. В городе до конца дня будет приостановлена работа торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн» и «Рио». Те же меры приняты в отношении открытой части Центрального рынка и торговых точек возле магазина «1000 мелочей».