Четверо пострадали при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде
Четыре человека пострадали в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в Белгороде, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Среди пострадавших — супруги, их увезли в больницу с осколочными ранениями лица и рук. Ранены также две женщины, которых госпитализируют с предварительным диагнозом «баротравмы».
На объекте, по которому ударили ВСУ, загорелись оборудование и навес, огонь потушили. Также выбило стекла у легкового автомобиля, у него также посечен кузов.
Еще один дрон упал у коммерческого объекта, загорелось дерево, пожар также был потушен. У здания повреждены фасад и остекление.
Ранее 4 октября Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район были атакованы беспилотниками. В городе до конца дня будет приостановлена работа торговых центров «Сити Молл», «МегаГринн» и «Рио». Те же меры приняты в отношении открытой части Центрального рынка и торговых точек возле магазина «1000 мелочей».
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов