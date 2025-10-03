ЕС обеспокоился последствиями победы партии экс-премьера Чехии для Киева

ЕС беспокоится, что приход к власти партии Бабиша вызовет разногласия по ряду вопросов, в частности, помощи Украине, пишет The Guardian. Партия политика лидирует по результатам опросов, она уже победила на выборах в Европарламент

Андрей Бабиш (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Европейский союз обеспокоен возможной победой на предстоящих парламентских выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO) бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на аналитиков.

Выборы, которые состоятся 3 и 4 октября, станут решающими, поскольку их итог может привести к разногласиям с ЕС по различным вопросам — от миграции до политики в области климата, говорят эксперты. В Брюсселе, по их словам, также считают, что возвращение к власти Бабиша может усугубить ситуацию с поддержкой Украины, поскольку Чехия может занять сторону Венгрии и Словакии.

Опросы показывают, что ANO набирает на 10% больше голосов, чем правоцентристский альянс «Сполу» («Вместе») во главе с премьер-министром Петром Фиалой, пишет The Guardian. Партия выиграла выборы в Европарламент и региональные выборы в 2024 году, теперь аналитики прогнозируют, что она наберет около 30%.

Предварительные прогнозы также указывают, что ни одна партия не получит большинства в 200-местной нижней палате парламента Чехии. Однако ANO, если она займет первое место, может начать коалиционные переговоры с более мелкими партиями, чтобы попытаться заручиться их поддержкой и сформировать кабинет министров, отмечает газета.

Андрей Бабиш — 71-летний предприниматель и лидер партии ANO, в прошлом министр финансов и премьер-министр. Пост главы правительства Чехии он занимал с 2017 по конец 2021 года.

ANO считается партией евроскептиков, она поддерживает антииммигрантскую политику, пишет The Guardian. Внутри страны партия обещала ограничить цены на энергоносители, снизить пенсионный возраст и сократить налоги для физических и юридических лиц.

Бабиш также пообещал бороться с «зеленой» повесткой ЕС и заявил, что открыт для альянсов с партиями, выступающими против дальнейшего оказания помощи Украине. В частности, он хочет закрыть чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву.

В сентябре на предвыборном митинге в поселке Добра во Фридецко-Мистецком районе на Бабиша было совершено нападение: его ударили костылем. Полиция арестовала нападавшего на месте, его действия определили как мелкое хулиганство. Политик сообщил, что врачи рекомендовали ему покой, он был вынужден отменить часть рабочей программы.

Фиала пожелал Бабишу скорейшего выздоровления и призвал людей относиться друг к другу с уважением и не прибегать к насилию.