В Москве проиндексировали стоимость проезда по МСД в загруженные часы
С 13 октября изменится стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
«С 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 [оплата] будет проиндексирована на 3 руб. — до 10 руб. за участок», — уточнили в департаменте.
В выходные и праздничные дни, а также в другое время в будни плата за проезд по МСД взиматься не будет. Стоимость транзитного проезда останется прежней — 950 руб., уточнили в дептрансе.
Оплатить проезд можно в приложении «Парковки России», на портале «Госуслуги» или на официальном сайте МСД.
Московский скоростной диаметр — транспортная магистраль, соединяющая север, восток и юг столицы, ее длина составляет 68 км. Движение по основному ходу трассы открыто в сентябре 2022 года, после этого городские власти стали поэтапно вводить новые участки. По данным дептранса, ежедневно по МСД проезжают около 400 тыс. автомобилистов.
Платный проезд на МСД ввели с 15 февраля 2025 года. Проезд по магистрали стал обязательным к оплате не только для транзитных легковых автомобилей и автобусов из регионов России или с иностранными номерами, но и для транспорта, зарегистрированного в Москве и Московской области. Это было сделано для разгрузки автомобильного трафика. Изменения затронули проезд по каждому из девяти участков трассы по будням с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Стоимость проезда составляла 5 руб. за участок, с 1 июня ее повысили до 7 руб.
21 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД по ул. Каспийской до ул. Севанской. Протяженность дорожного полотна составит 2,3 км.
Работы параллельно ведутся также на соседнем участке — от ул. Севанской до МСД. Там строят несколько эстакад и тоннель под ул. Бакинской, который, как отметил Собянин, «готов больше чем на треть».
