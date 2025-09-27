 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стала известна причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой

Причиной смерти актрисы Гавриловой стала хроническая недостаточность печени
Людмила Гаврилова
Людмила Гаврилова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Заслуженная артистка России актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла из-за хронической недостаточности печени. Об этом РБК сообщил ее сын Таир Газиев.

Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 мск по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий).

Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова
Общество
Людмила Гаврилова

Актриса родилась в Калуге в 1951 году. Она окончила Театральное учищиле имени Б. Щукина, после чего служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года. Также Гаврилова преподавала актерское мастерство в Щукинском училище.

Среди ролей Гавриловой — организатор симпозиума эндокринологов в фильме Георгия Данелии «Мимино» и мать Сергея Глухарева Наталья в сериале «Глухарь».

Авторы
Теги
Алена Нефедова, Яна Баширова Яна Баширова
актриса смерть
