Два человека пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке
Двое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, они получили травмы рук и ног, сообщили ТАСС в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.
«По нашей информации, у одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — сообщили там.
Ранее в МЧС сообщили, что при восхождении на вулкан могли пострадать не менее четырех человек. По данным ведомства, к месту происшествия вылетел вертолет с медиками и спасателями на борту.
В сентябре 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке погибли шесть человек. Все погибшие сорвались с высоты 4,2 тыс. м. В составе группы были туристы из семи регионов России, в том числе Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.
