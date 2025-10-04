 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Два человека пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке

Вид на Вилючинский вулкан
Вид на Вилючинский вулкан (Фото: Александр Пирагис / РИА Новости)

Двое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, они получили травмы рук и ног, сообщили ТАСС в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«По нашей информации, у одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — сообщили там.

Ранее в МЧС сообщили, что при восхождении на вулкан могли пострадать не менее четырех человек. По данным ведомства, к месту происшествия вылетел вертолет с медиками и спасателями на борту.

Всех членов группы, в которой погиб альпинист, эвакуировали с горы Фишт
Общество
Фото:МЧС России

В сентябре 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке погибли шесть человек. Все погибшие сорвались с высоты 4,2 тыс. м. В составе группы были туристы из семи регионов России, в том числе Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Камчатский край вулкан туристы
Материалы по теме
Покорявший Фишт альпинист сорвался со скалы и погиб
Общество
На Эльбрусе нашли погибшего белорусского альпиниста
Общество
В районе Баранского вулкана на Курилах пропали 10 туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Небо над Черниговом затянуло дымом Политика, 11:28
Над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников Политика, 11:21
Американка с русскими корнями вышла в финал «тысячника» WTA в Пекине Спорт, 11:08
Три человека погибли при столкновении «Лады» с лошадью в Башкирии Общество, 11:04
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека газом Общество, 10:47
5 уловок подростков: как распознать манипуляцию и не поддатьсяПодписка на РБК, 10:45
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Тренер МЮ отказался подавать в отставку после провального старта сезона Спорт, 10:43
Украина заявила, что Россия использует «кротов» в Европе для запуска БПЛА Политика, 10:39
«Синдром спасателя» разрушает бизнес. Профилактика выгоранияПодписка на РБК, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Может ли Чехия развернуться к России после выборов Политика, 10:30
Умер победитель Супербоула и брат экс-чемпиона UFC Джона Джонса Спорт, 10:25
Два человека пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке Общество, 10:22