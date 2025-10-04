Два человека пострадали при восхождении на вулкан на Камчатке

Вид на Вилючинский вулкан (Фото: Александр Пирагис / РИА Новости)

Двое туристов сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке, они получили травмы рук и ног, сообщили ТАСС в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«По нашей информации, у одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый. Транспортировка займет около часа — это с полетом туда и обратно», — сообщили там.

Ранее в МЧС сообщили, что при восхождении на вулкан могли пострадать не менее четырех человек. По данным ведомства, к месту происшествия вылетел вертолет с медиками и спасателями на борту.

