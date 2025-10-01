Всех членов группы, в которой погиб альпинист, эвакуировали с горы Фишт
Всех членов группы, в которой один альпинист погиб при падении, а еще один пострадал, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, сообщили в МЧС.
«Сегодня утром пострадавшего альпиниста бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи и транспортировали до кареты скорой помощи. Еще четверых членов группы, которым не требовалась медицинская помощь, доставили к месту стоянки их личного транспорта», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что погибшего туриста эвакуировали воздушным судном и передали следственным органам Республики Адыгея.
Двое альпинистов 29 сентября сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт, один из них погиб. Всего в состав туристической группы входило шесть человек.
Фишт — одна из вершин Главного Кавказского хребта и самая западная гора Кавказа, на которой есть ледники. Ее название переводится с адыгейского как «белая голова» или «седая голова». Высота — 2867 м.
Восхождения на Фишт обычно начинаются с одноименного приюта на высоте 1600 м. В честь этой вершины был назван олимпийский стадион в Сочи.
В конце августа в горах Сочи на высоте более 1,7 тыс. м пропал альпинист Сергей Мельников. Мужчина отстал от группы на спуске. Туристы попытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Позже Мельников был найден живым и здоровым в поселении Аибга.
