Всех членов группы, в которой погиб альпинист, эвакуировали с горы Фишт

Всех членов группы, в которой один альпинист погиб при падении, а еще один пострадал, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, сообщили в МЧС.

«Сегодня утром пострадавшего альпиниста бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи и транспортировали до кареты скорой помощи. Еще четверых членов группы, которым не требовалась медицинская помощь, доставили к месту стоянки их личного транспорта», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что погибшего туриста эвакуировали воздушным судном и передали следственным органам Республики Адыгея.

Двое альпинистов 29 сентября сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт, один из них погиб. Всего в состав туристической группы входило шесть человек.

Фишт — одна из вершин Главного Кавказского хребта и самая западная гора Кавказа, на которой есть ледники. Ее название переводится с адыгейского как «белая голова» или «седая голова». Высота — 2867 м. Восхождения на Фишт обычно начинаются с одноименного приюта на высоте 1600 м. В честь этой вершины был назван олимпийский стадион в Сочи.

