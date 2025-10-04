СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова, следует из базы данных СБУ.
СБУ предъявила ему обвинения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. В карточке Торкунова сказано, что он является «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».
Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. В отношении ректора МГИМО выдвинули заочные обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также, по данным ТАСС, Торкунов с 2023 года находится в базе данных украинского портала «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России).
СБУ регулярно объявляет в розыск российских политиков, госслужащих, культурных и общественных деятелей. Ранее в розыск объявили генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Ему также вменили посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
