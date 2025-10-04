Роскомнадзор объяснил, как работает бот для маркировки телеграм-каналов

Роскомнадзор разъяснил порядок работы специализированного Telegram-бота для маркировки каналов. Речь идет о боте Trust Channel.

В РКН уточнили, что владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны в течение трех рабочих дней передать боту номер заявления, полученный на портале «Госуслуги». Это касается не только Telegram, но и «ВКонтакте», «Одноклассников», Дзена и Rutube.

Для присвоения отметки «А+» администраторы обязаны предоставить боту два права: «Изменение профиля канала» и «Добавление подписчиков». Последнее нужно, чтобы видеть количественные показатели аудитории канала — более 10 тыс. Другие полномочия не требуются — бот не может отнять права как у владельца, так и других администраторов или удалить канал.

Ранее зарегистрированные каналы также должны пройти верификацию через сервис, указав номер заявления, выданный при первоначальной регистрации. Новое заявление на «Госуслугах» подавать не нужно. Без этой процедуры ресурс не получит отметку «А+», отметили в ведомстве.

Бот, как объяснили в РКН, принадлежит Telegram и был запущен в апреле 2025 года, его цель — исполнение российского законодательства. Через Trust Channel уже зарегистрировались более 3 тыс. каналов.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что запуск специального бота в Telegram — обязательный этап для получения маркировки канала с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Тогда же в ведомстве указали, что в случае пропуска шага, в рамках которого полученный на «Госуслугах» номер регистрации сверяется с введенным в бот, заявление возвращается с формальным признаком отказа: «Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет».

На «Госуслугах» предупредили, что РКН рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней, но этот срок может измениться. «Срок может быть продлен по решению Роскомнадзора, но не более чем на 7 рабочих дней. Такое бывает, когда ведомству нужно дополнительно проверить указанную в заявлении информацию», — говорится в сообщении портала.

Закон о регистрации блогеров действует в России с ноября 2024 года. Владельцы страниц и каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязаны подать сведения в Роскомнадзор и попасть в реестр, иначе им запрещено размещать рекламу и предложения о донатах.