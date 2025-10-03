 Перейти к основному контенту
РКН назвал добавление бота в телеграм-канал единственным путем маркировки

Роскомнадзор: добавление бота в телеграм-канал — единственный способ регистрации
Запуск специального бота и его добавление в телеграм-канал с правами администратора — обязательные этапы регистрации канала в реестре Роскомнадзора, отметили в ведомстве. Без передачи данных боту канал не будет зарегистрирован
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Запуск специального бота после подачи заявления на регистрацию телеграм-канала с более чем 10 тыс. подписчиков на портале Госуслуг является обязательным этапом для получения маркировки, заявил Роскомнадзор.

«Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом. После запуска бота полученный на Госуслугах номер регистрации сверяется с введенным в бот. Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет. Если вы пропустите этот шаг, заявление вернется с формальным признаком отказа», — пояснили в ведомстве.

В России с ноября прошлого года действует закон о регистрации блогеров. Владельцы каналов, страниц в соцсетях и на других платформах с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязаны подать сведения в Роскомнадзор и зарегистрироваться в специальном реестре блогеров. Те, кто не включен в этот перечень, не могут размещать у себя рекламу и предложения о донатах.

Роскомнадзор объяснил появление бота для маркировки телеграм-каналов
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В апреле в Telegram начала действовать система маркировки каналов, чьи владельцы прошли регистрацию в Роскомнадзоре. Чтобы получить отметку «А+», согласно инструкции, владельцам нужно подать заявление на регистрацию канала через «Госуслуги», запустить специальный бот со своего аккаунта в Telegram и передать боту номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт, и номер заявления на «Госуслугах».

Затем этот бот необходимо добавить в канал и предоставить ему права администратора, в частности, на добавление участников. Свои номера телефонов ему должны передать все владельцы и участники канала с правами администратора. После подтверждения заявления на регистрацию в Роскомнадзоре бот отправит пользователю запрос на подтверждение верификации от Службы уведомлений Telegram. После подтверждения у канала появится отметка «А+».

