NYT узнала, что Бессент накричал на Свириденко на переговорах по ресурсам

Министр финансов США Скотт Бессент во время переговоров по добыче редкоземельных металлов в конце февраля накричал на Юлию Свириденко, тогдашнего министра экономики Украины, сейчас премьер-министра страны, сообщает New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Свириденко была назначена премьер-министром в июле. Она сменила на этом посту Дениса Шмыгаля, который возглавил Минобороны. Свириденко ранее была первым вице-премьером и министром экономики. Сделку по ресурсам с США она заключила в мае.

По данным издания, Бессент в ходе видеозвонка, который состоялся в феврале, накричав на Свириденко, заявил, что у той есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут прекращены. Премьер, в свою очередь, отрицает, что разговор был напряженным.

Она добавила, что, заключив сделку на более выгодных условиях, также удалось установить доверительные «рабочие отношения с Бессентом».

Речь идет о подписанном в мае соглашении о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, целью которого является ускорение экономического восстановления Украины.

Согласно условиям, перечисленным Свириденко, все ресурсы остаются в собственности Украины, фонд будет управляться совместно без решающего голоса у одной стороны, доходы будут формироваться только от новых лицензий по проектам в сфере критических материалов, нефти и газа, а их распределение в первые десять лет планируется только на новые проекты или восстановление страны.

Сделка не затрагивает приватизацию государственных компаний и не предполагает долговых обязательств Украины перед США, отмечала Свириденко.