В Краматорске пропал свет после пожара на ТЭЦ

На ТЭЦ, расположенной в Краматорске в подконтрольной Киеву части Донбасса, после взрывов начался пожар, сообщает «Страна.ua».

«По состоянию на ноябрь 2019 года Краматорская ТЭЦ обслуживала 34 800 потребителей, включая 528 многоквартирных жилых домов, обеспечивая около 80% теплоснабжения Краматорска», — отметил «Фокус».

Издание уточняет, что в городе случились перебои с электроснабжением. О том, что Краматорск остался без света также сообщает «24 канал». По данным «РБК Украины», проблемы с электроснабжением фиксируют также в Славянске и Дружковке.

Глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин сообщил, что без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

Кроме того, «Суспільне» вечером 3 октября со ссылкой на корреспондентов сообщило о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области, где незадолго до этого, по данным издания, объявили воздушную тревогу. В 22:46 мск «Суспільне» написало об отбое сигнала воздушной опасности.

Двумя дня ранее в небе над Днепром произошла вспышка, после которой в городе и соседней, подконтрольной Киеву части Запорожской области, начались перебои со светом.

«Фокус» тогда сообщил, что во время появления вспышки взрывов в регионе не было, как и повреждений или замыканий в энергосети, о чем сообщили в «ДТЭК Днепровские электросети».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.