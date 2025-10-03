На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Joe Raedle / Getty Images

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты оповещений.

Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно — около 20:45 мск.

Ранее украинские власти сообщили о полном отключении света в двух городах подконтрольной Киеву части Донбасса — Константиновке и Дружковке, а также об отключении света в некоторых районах Краматорска.

«Нафтогаз» днем 3 октября заявил, что газодобывающая инфраструктура Украины ночью подверглась атаке, речь шла в том числе о мощностях компании в Харьковской и Полтавской областях.

Минобороны 3 октября рассказало о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Российское ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.