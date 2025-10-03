 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты оповещений.

Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно — около 20:45 мск.

Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины
Политика
Фото:Global Look Press

Ранее украинские власти сообщили о полном отключении света в двух городах подконтрольной Киеву части Донбасса — Константиновке и Дружковке, а также об отключении света в некоторых районах Краматорска.

«Нафтогаз» днем 3 октября заявил, что газодобывающая инфраструктура Украины ночью подверглась атаке, речь шла в том числе о мощностях компании в Харьковской и Полтавской областях.

Минобороны 3 октября рассказало о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Российское ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Егор Алимов
Воздушная тревога Украина
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам Украины
Политика
Газодобывающие предприятия под Полтавой остановили работу после взрывов
Политика
Власти Полтавской области сообщили о повреждении энергетических объектов
Политика
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
ХАМАС согласился на план Трампа о прекращении войны в секторе Газа Политика, 22:57
При ударе дрона в Донбассе погиб французский фоторепортер Политика, 22:44
Поиски авиацией пропавшей семьи под Красноярском отложили из-за непогоды Общество, 22:38
Глава Ford рассказал, зачем отправил своего сына работать сварщиком Бизнес, 22:10
Как Япония опять оказалась на пороге смены главы правительства Политика, 22:04
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА Спорт, 21:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света Политика, 21:37
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов Общество, 21:29
«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:22
Про НДС, инфляцию и несбывшиеся прогнозы. Главное из интервью Заботкина
РАДИО
 Инвестиции, 21:20
Как будет выглядеть монета $1 с изображением Трампа и надписью Fight Финансы, 21:16
Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов Политика, 21:08