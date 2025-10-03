На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты оповещений.
Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно — около 20:45 мск.
Ранее украинские власти сообщили о полном отключении света в двух городах подконтрольной Киеву части Донбасса — Константиновке и Дружковке, а также об отключении света в некоторых районах Краматорска.
«Нафтогаз» днем 3 октября заявил, что газодобывающая инфраструктура Украины ночью подверглась атаке, речь шла в том числе о мощностях компании в Харьковской и Полтавской областях.
Минобороны 3 октября рассказало о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Российское ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов