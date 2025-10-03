 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«Нафтогаз» сообщил о повреждении своей газодобывающей инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Часть разрушений — критические, заявили в компании. Минобороны России ранее сообщало об ударе в ночь на 3 октября по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающей предприятия ВПК Украины
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Газодобывающая инфраструктура Украины в ночь на 3 октября подверглась атаке, заявили в «Нафтогазе». Речь идет в том числе о мощностях компании в Харьковской и Полтавской областях.

«Значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические», — заявил глава правления «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

О повреждении своих энергетических объектов также заявила компания ДТЭК. «Работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — указывалось в сообщении.

Минобороны России в своей сводке от 3 октября сообщило, что вооруженные силы минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Министерство неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

ВСУ регулярно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре и Россия больше не станет терпеть это, заявил в начале сентября президент Владимир Путин. «Отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — отмечал он. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Нафтогаз Украины Полтавская область Харьковская область газ
Материалы по теме
Газодобывающие предприятия под Полтавой остановили работу после взрывов
Политика
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Украине
Политика
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
15-16 октября в Москве пройдет Форум туристических территорий-2025 Пресс-релиз, 15:31
СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае Общество, 15:30
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США Политика, 15:26
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора Общество, 15:25
Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для проведения IPO Инвестиции, 15:24
Melke: «Мы меняем правила игры на рынке ПВХ-окон» Отрасли, 15:23
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина Политика, 15:22
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада Политика, 15:18
В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны Политика, 15:15
Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке Политика, 15:12
Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи Общество, 15:09
Российские инвесторы оспорили часть 18-го пакета санкций ЕСПодписка на РБК, 15:01
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России Политика, 14:59