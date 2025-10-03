«Нафтогаз» сообщил о повреждении своей газодобывающей инфраструктуры

Часть разрушений — критические, заявили в компании. Минобороны России ранее сообщало об ударе в ночь на 3 октября по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающей предприятия ВПК Украины

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Газодобывающая инфраструктура Украины в ночь на 3 октября подверглась атаке, заявили в «Нафтогазе». Речь идет в том числе о мощностях компании в Харьковской и Полтавской областях.

«Значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические», — заявил глава правления «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

О повреждении своих энергетических объектов также заявила компания ДТЭК. «Работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — указывалось в сообщении.

Минобороны России в своей сводке от 3 октября сообщило, что вооруженные силы минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Министерство неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

ВСУ регулярно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре и Россия больше не станет терпеть это, заявил в начале сентября президент Владимир Путин. «Отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — отмечал он. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».