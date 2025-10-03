«Нафтогаз» сообщил о повреждении своей газодобывающей инфраструктуры
Газодобывающая инфраструктура Украины в ночь на 3 октября подверглась атаке, заявили в «Нафтогазе». Речь идет в том числе о мощностях компании в Харьковской и Полтавской областях.
«Значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические», — заявил глава правления «Нафтогаз» Сергей Корецкий.
О повреждении своих энергетических объектов также заявила компания ДТЭК. «Работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена», — указывалось в сообщении.
Минобороны России в своей сводке от 3 октября сообщило, что вооруженные силы минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Министерство неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре.
ВСУ регулярно наносит удары по российской энергетической инфраструктуре и Россия больше не станет терпеть это, заявил в начале сентября президент Владимир Путин. «Отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — отмечал он. В Кремле отмечали, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».
