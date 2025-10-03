Сбежавшую из Ленинградского зоопарка птицу-носорога поймали
Большого индийского калао по имени Шанти, улетевшего из Ленинградского зоопарка 30 сентября, поймали и вернули в вольер, сообщили РБК в пресс-службе зоопарка.
«С ней все хорошо», — подтвердили в пресс-службе. В телеграм-канале зоопарка написали, что птицу успешно перевезли в зоопарк и выпустили в вольер, где ее уже ждала вторая калао Кора.
Поймать беглянку специалистам удалось только на четвертые сутки. Все это время поиски осложнялись внешними факторами: мешали шум городских улиц, вороны и постоянное внимание людей.
1 октября Шанти искали с утра до вечера. Птица летала над Петроградским районом, но совершенно не реагировала на разбросанные для нее лакомства.
2 октября птицу обнаружили на Смоленском кладбище, откуда она переместилась на кладбище Декабристов. Несмотря на старанию волонтеров и сотрудников зоопарка, вороны постоянно спугивали калао, мешая ее спасти. Птица отказывалась от еды и в итоге улетела вглубь Васильевского острова.
В день поимки сотрудники разместили миску с кормом в будке во дворе, где была замечена калао. В первый раз Шанти позволили спокойно покинуть укрытие, чтобы она убедилась в безопасности. Когда калао вернулась за едой во второй раз, ее закрыли внутри и передали в зоопарк.
«Фонтанка» уточнила, что птица улетела 30 сентября во время планового перевода обитателей зоопарка из летних вольеров в зимние.
