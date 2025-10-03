Средняя стоимость подарка родителей в День учителя выросла на 5%

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В 2025 году средняя сумма, которую родители одного класса потратят на поздравление классного руководителя с профессиональным праздником, достигла 4100 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

К такому выводу пришли в результате опроса эксперты сервиса SuperJob (результаты есть у РБК).

Наибольшие расходы запланировали родители учеников в Москве — в среднем 4900 рублей. За ней следуют Санкт-Петербург — 4000 рублей и Екатеринбург — 3500 рублей.

Опрос проходил в 368 населенных пунктах во всех округах России 25–30 сентября 2025 года. В нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Большинство россиян относится к Дню учителя положительно (55%). Нейтрально высказались о нем 44% опрошенных, об отрицательном отношении к празднику сообщили 2% опрошенных.

Молодежь до 35 лет значительно чаще относится к празднику нейтрально, а чем старше россияне, тем чаще они демонстрируют позитивное отношение.

Наиболее распространенным вариантом подарка остаются цветы, о них сообщили 62% опрошенных. В дополнение к букетам часто идут подарочные сертификаты (22%) и сладкие корзины (14%).

Конверты с деньгами собираются подарить около 5% родителей. Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.

В августе 2025 года заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что при подготовке подарков учителям родители должны учитывать, что стоимость презента не должна превышать 3 тыс. руб. Правила относительно стоимости подарков действуют в соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса — запрещение дарения.

«Там немного по-другому сформулировано — что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. руб. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», — сказала тогда Буцкая.

К обычным подаркам, как уточнила зампред комитета Думы, относятся цветы и полезные материалы для работы с детьми.