Общество⁠,
0

Стрельба у школы в Дагестане оказалась засадой, чтобы добить раненого

СК возбудил дело о покушении после стрельбы в дагестанском селе Унцукуль
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По факту стрельбы возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, в результате которой пострадали три человека, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

Следствие установило, что местные жители, руководствуясь личной неприязнью, несколько раз выстрелили в 26-летнего односельчанина, после чего скрылись. Предположив, что раненого доставят в местную больницу, преступники заранее прибыли туда. Когда потерпевшего привезли, они встретили его у входа, открыв огонь. В результате сам потерпевший и двое мужчин, которые его перевозили, получили проникающие огнестрельные ранения различной тяжести.

МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ведомстве добавили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили одного из нападавших. Его доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Все необходимые следственные действия с ним проведут после улучшения состояния нападавшего.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса — незаконное приобретение оружия им боеприпасов.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что в конфликте в селе Унцукуль участвовали шесть человек. В результате применения травматического оружия трое получили ранения. Стрельба в произошла на прилегающей к школе территории, а не в здании самой школы.

В конце августа стрельба произошла в торговом центре в столице Дагестана Махачкале. В МВД тогда уточнили, что у стрелявшего возник конфликт с прохожим из-за взгляда на его жену, которая была одета в никаб. В результате происшествия никто не пострадал, стрелявшего доставили в отдел полиции.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Егор Алимов
Дагестан стрельба уголовное дело покушение на убийство
