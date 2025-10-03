Стрельба у школы в Дагестане оказалась засадой, чтобы добить раненого

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По факту стрельбы возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, в результате которой пострадали три человека, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

Следствие установило, что местные жители, руководствуясь личной неприязнью, несколько раз выстрелили в 26-летнего односельчанина, после чего скрылись. Предположив, что раненого доставят в местную больницу, преступники заранее прибыли туда. Когда потерпевшего привезли, они встретили его у входа, открыв огонь. В результате сам потерпевший и двое мужчин, которые его перевозили, получили проникающие огнестрельные ранения различной тяжести.

В ведомстве добавили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили одного из нападавших. Его доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Все необходимые следственные действия с ним проведут после улучшения состояния нападавшего.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса — незаконное приобретение оружия им боеприпасов.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что в конфликте в селе Унцукуль участвовали шесть человек. В результате применения травматического оружия трое получили ранения. Стрельба в произошла на прилегающей к школе территории, а не в здании самой школы.

В конце августа стрельба произошла в торговом центре в столице Дагестана Махачкале. В МВД тогда уточнили, что у стрелявшего возник конфликт с прохожим из-за взгляда на его жену, которая была одета в никаб. В результате происшествия никто не пострадал, стрелявшего доставили в отдел полиции.